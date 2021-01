Gattuso: “Stiamo buttando un campionato. Perdiamo la testa, le partite vanno giocate fino alla fine”

Il tecnico del Napoli Gattuso ha parlato a Dazm dopo la sconfitta ottenuta in casa contro lo Spezia:

“Non so se è una questione di cattiveria sotto porta. Siamo una squadra che crea tanto, difficile parlare di questa partita. Siamo la prima squadra in Europa per tiri, siamo troppo nervosi, perdiamo la testa e rischiamo di compromettere le partite. Sotto porta ci vuole cattiveria. Nessun braccino, abbiamo creato, abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Due errori consecutivi di Maksimovic, si è innervosito, forse ho sbagliato a non toglierlo. Partita di grande qualità, mi brucia, stiamo buttando partite incredibili, un po’ di colpa ce l’ho io, stiamo buttando un campionato. Bisogna crederci e fregarsene se si sbaglia. La squadra è quella giusta, oggi 29-29 tiri in porta. Vorrei vedere una squadra più tranquilla e non schizofrenica quando qualcosa non riesce. Le partite vanno giocate fino alla fine. Oggi forse la peggior partita dello Spezia, di solito giocano bene.