Gattuso e il rinnovo di contratto: “Non ci credo molto. Poi un giorno mi si chiude la vena…”

A Napoli tiene banco la questione del rinnovo di contratto di Gattuso. L’allenatore del Napoli ha detto la sua in merito alla mancata firma e ha spiegato a modo suo la situazione: «Sono contento di lavorare al Napoli. Nei contratti non credo molto per come sono fatto. Perché un giorno mi si chiude la vena, vedo qualche cosa che non va in tre-quattro giorni differenti, prendo e me ne vado a casa. Sapete come è fatto De Laurentiis, ama tutelarsi con le clausole. Io faccio fatica. Non la devo togliere io la clausola. In questo momento amo questa squadra, ci sto benissimo, il presidente ci vado d’accordo, col direttore e con tutti vado d’accordo. a voglia è quella di rimanere, ma sono fatto all’antica, voglio lavorare con tranquillità. Se mi chiedono di firmare un contratto di sei mesi lo firmo subito, ma mi devo sentire libero».

(Fonte: Skysport)