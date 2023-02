Gavillucci: “Gol fantasma Fiorentina? Se fossi stato nei panni dell’arbitro…”

"Da un fotogramma sembra che i pali della porta non siano allineati. L'immagine che il VAR vede può essere distorta da due elementi, ossia che i pali non sono perfettamente allineati e poi dalla prospettiva. A mio avviso la goal line technology non è perfetta e il VAR deve controllare che il pallone sia entrato o meno. Ma se fossi stato nei panni dell'arbitro non mi sarei mai preso la responsabilità di convertire una decisione del VAR di quel tipo. Si rischia di mettere in discussione un progetto in cui è stato investito tanto tempo e denaro e sta creando polemiche. Anche il fuorigioco semi-automatico ha lo stesso princìpio, quindi il rischio è che si metta in discussione anche quella. Così si rischia di mettere in discussione tutto il sistema. Non credo che Rosetti sia contento. Se avesse dato il gol l'arbitro nessuno avrebbe potuto sindacare".