Gavillucci: “Mourinho? Atteggiamento studiato a tavolino, ma Serra sbaglia perché…”

Queste le sue considerazioni: "Cerco sempre di difendere gli arbitri, questa volta però la difesa non riesco a trovarla. All'interno del campo ci sono dei ruoli e quello dell'arbitro ha dei limiti oltre il quale non può andare. L'arbitro non può mettersi al livello degli altri, perché ha gli strumenti per potersi difendere, ossia i cartellini. Al di là delle provocazioni di Mourinho, il cui atteggiamento è studiato a tavolino e che coinvolge tutta la panchina, Serra ha sbagliato atteggiamento. Un arbitro deve sempre rimanere al di sopra delle parti. Le registrazioni? Il quarto uomo viene registrato solo se spinge il pulsante per comunicare qualcosa all'arbitro. I dialoghi con le panchine non vengono registrati".