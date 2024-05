E' Nacho Fernandez l'opportunità che l'Inter è pronta a provare a cogliere in estate qualora ci fosse la possibilità di ingaggiarlo. E soprattutto, scrive La Gazzetta dello Sport, in caso di addio nel reparto arretrato: "I dirigenti studiano così il colpo di prestigio e sono attenti anche a possibili scossoni interni: una uscita in difesa trasformerebbe, infatti, Nacho da tentazione a necessità. In questo caso, il faro è puntato su Stefan de Vrij e su una eventuale voglia di tornare in patria: al di là dei possibili segnali, è una eventualità che il club non esclude. Il “suo” Psv lo aspetterebbe a braccia aperte, anche se l’affare di ritorno non si è ancora acceso. In attesa di capire se saranno rose, o meglio tulipani, il dossier Nacho è riaperto".