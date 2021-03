Edicola Gazzetta – Buio Juve. Un altro disastro in Champions

Si parla ovviamente della clamorosa eliminazione della Juventus dagli ottavi di finale di Champions League sulla prima pagina della Gazzetta

Si parla ovviamente della clamorosa eliminazione della Juventus dagli ottavi di finale di Champions League sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola la rosea: "Buio Juve. Un altro disastro in Champions: di nuovo fuori agli ottavi. Chiesa non basta, Ronaldo delude: il Porto resta in 10, i bianconeri vincono 3-2 ma vanno fuori. E il futuro è pieno di incognite".