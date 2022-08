GdS su Allegri: “Parla di categoria, a quale appartiene lui? Dovrebbe trovare soluzioni, ma…”

"Alla Juve di Genova mancavano Chiesa, Pogba e Di Maria per infortuni, è vero, ma lunedì sera non sono andati in campo giocatori da categorie inferiori. Al centro dell’attacco c’era Dusan Vlahovic e non si può dire che il serbo sia un centravanti categoria Lega Pro (...). Vlahovic appartiene alla categoria Champions, ma lunedì sera ha giocato 9 palloni in 90 minuti (...). Allegri ha firmato con la Juve un quadriennale con scadenza 2025 e con compensi fissi di circa 7 milioni netti all’anno. È un tecnico top, da Champions League, e ci si aspetta che di fronte a un’emergenza infortuni trovi soluzion, non che si appelli alla società per avere grandi calciatori a cinque stelle. Se arriva Paredes, gli viene meno l’ultimo alibi sul regista di categoria superiore. Nel calcio ci sono le categorie e il discorso vale per tutti, allenatori compresi. A quale categoria appartiene Allegri? Di sicuro a quella degli allenatori che guadagnano molto".