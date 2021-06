Inter, Gazzetta conferma: “Inzaghi pensa a Radu per la difesa: lo conosce bene”

Il romeno potrebbe essere il colpo low cost per il reparto arretrato: sarebbe una richiesta del tecnico biancoceleste

Quando un allenatore siede su una nuova panchina, è solito chiedere alla società sul mercato qualche uomo fidato da portarsi dietro. E potrebbe essere anche il caso di Simone Inzaghi, che, come conferma La Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto una richiesta all'Inter per la difesa: "Simone Inzaghi pensa a Stefan Radu per la difesa. Si tratta di un giocatore che il neo allenatore dell’Inter conosce bene, dopo i trascorsi insieme negli ultimi anno con la Lazio".