EDICOLA GDS – “Io resto qui”, retromarcia Conte ma è gelo con Marotta. Sanchez c’è

“Io resto qui”. E’ questo il titolo in copertina dedicato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola martedì 4 agosto 2020, ad Antonio Conte. “Retromarcia Conte. Antonio: ‘Progetto triennale con l’Inter’. Con Marotta è gelo ma in serata arriva la telefonata di Zhang. Il club: ‘Pensiamo all’Europa League’. Si parla anche di Sanchez: “Sanchez c’è, tre anni in nerazzurro. Accordo ad un passo tra il cileno e il Manchester United per la risoluzione del contratto, poi la firma. Dice addio allo United, pronto per lui un ingaggio di 7 milioni a stagione”.