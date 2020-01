Inter, la Gazzetta celebra Handanovic: “Capitano sempre coraggioso. E rispetto a Icardi…”

L’Inter ha evitato la seconda sconfitta interna del proprio campionato grazie anche a Samir Handanovic. Il portiere sloveno, a due minuti dalla fine, ha respinto il rigore di Muriel che avrebbe portato avanti l’Atalanta 2-1. Il match è finito invece 1-1 con l’Inter che, in attesa di Roma-Juve, è prima in solitaria in classifica. La Gazzetta dello Sport, celebrando le gesta del portiere e riportandone le parole nel post-gara, ha voluto comunque precisare come il capitano dell’Inter sia diverso dal suo predecessore:

“Samir capitano di poche parole (altra pasta rispetto al predecessore Icardi…) ma capitano coraggioso. Sempre. E soprattutto quando ci sono i momenti di difficoltà, come ieri nell’assalto finale dei nerazzurri di Bergamo”.