La Gazzetta boccia Sanchez: “Fuori ruolo, partita e ritmo. Sbaglia praticamente tutto e…”

L’esperimento di Conte ha funzionato a metà. Se da un lato il 3-4-1-2 rappresenta una tavola apparecchiata per cercare di valorizzare al meglio l’efficacia di Christian Eriksen, dall’altro, ieri sera, ha messo in luce le difficoltà di Sanchez. Il cileno ha giocato fuori ruolo ma non ha impressionato tanto che il giudizio della Gazzetta dello Sport è tranchant: “Fuori ruolo, fuori partita, fuori ritmo. Sbaglia praticamente tutto, lento nelle giocate, mangiato dai centrocampisti della Fiorentina”, con tanto di 4.5 in pagella.