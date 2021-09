Inter, Gazzetta: “Skriniar di un altro livello. Ha tenuto in piedi la baracca”

Milan Skriniar è tornato infatti il muro di inizio stagione non sbagliando praticamente nulla. Impeccabile nei contrasti e nelle letture

E' Milan Skriniar l'assoluto protagonista del pareggio di ieri tra Shakhtar Donetsk e Inter: il centrale slovacco, premiato come MVP del match anche dall'Uefa, ha infatti salvato un gol già fatto e ha chiuso qualsiasi azione pericolosa degli ucraini. Spiega La Gazzetta dello Sport: "E' parso di un altro livello e decisivo nell'avere mantenuto inviolata la porta di Handanovic dopo sei gare di fila con almeno una rete subita. Dopo avere un po' sofferto Gonzalez e Malinovskyi nelle ultime uscite, Milan Skriniar è tornato infatti il muro di inizio stagione non sbagliando praticamente nulla.

Impeccabile nei contrasti e nelle letture, lo slovacco ha tenuto in piedi la baracca in un inizio secondo tempo da incubo. Il suo intervento sulla linea di porta a murare Pedrinho sull'assist di Dodo (sfuggito a un Dimarco in affanno) vale come il famoso gol che non arriva dall'altra parte. E tre minuti dopo la sua diagonale ad anticipare Solomon lanciato verso l'area è un'altra chicca. E' mancato soltanto l'acuto nell'area avversaria, ma ormai Skriniar viene considerato il più pericoloso nel gioco aereo e sui corner lo prende il miglior saltatore avversario".