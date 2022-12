La Gazzetta dello Sport su Skriniar: “Chi gli è vicino oggi lo descrive così”

Il futuro di Milan Skriniar resta in bilico: il difensore slovacco, in scadenza di contratto, dovrà decidere se accettare l'ultima offerta dell'Inter di 6 mln di euro più bonus. La Gazzetta dello Sport racconta l'evoluzione dell'ex Sampdoria nell'ultima stagione, dopo un'estate vissuta sul mercato:

"Skriniar a inizio stagione non era un giocatore sereno e in campo lo si è visto. Col passare delle settimane però ha ritrovato il giusto spirito e chi gli è vicino oggi lo descrive come molto tranquillo e assolutamente concentrato sulla stagione".