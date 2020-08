“Conte, ora basta. Furia Inter per le bordate del tecnico. C’è il rischio divorzio: il piano B è Allegri. Antonio pensa alla Juve?”. La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di lunedì 3 agosto con le ultime sulla situazione in casa nerazzurra in seguito alle dichiarazioni del tecnico dopo la partita con l’Atalanta.

Il nome caldo in caso di addio è quello di ieri, mentre la Rosea ipotizza il ritorno di Conte alla Juventus.