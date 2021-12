GdS – Altro errore di Lautaro: Inter, ora devi battezzare come rigorista principe…

La questione rigori in casa nerazzurra e un altro errore di Lautaro in occasione della sfida tra Inter e Cagliari

Nella serata di San Siro, con il successo per 4-0 dell' Inter sul Cagliari che vale il primo posto alla squadra di Simone Inzaghi , l'unico neo di una notte praticamente perfetta e l'errore dal dischetto di Lautaro Martinez .

"Sul dischetto è andato Lautaro, non proprio un mostro di freddezza. Cragno si è disteso alla propria destra e ha deviato. Gli interisti sono abituati ai rigoristi emozionali. Molti anni fa, in una serata di Coppa Coppe contro lo Slovan Bratislava, Evaristo Beccalossi fallì due rigori di fila e diventò più mitico di quanto già non fosse".