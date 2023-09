Gds – Bayern, Pavard chiedeva la cessione da oltre un anno: il retroscena

C'è malcontento nello spogliatoio del Bayern Monaco. E una delle ragioni, spiega La Gazzetta dello Sport, è la cessione di Benjamin Pavard all'Inter, con i bavaresi che non hanno trovato il sostituto del francese: "Da oltre un anno il francese chiedeva la cessione. Venduto negli ultimi giorni di mercato, il Bayern non è riuscito a prendere Bella-Kotchap dal Southampton. Mazraoui come terzino destro non convinceva prima e non convince ora (sostituito a fine primo tempo con il Gladbach), motivo per il quale Tuchel dovrà spesso schierare Laimer, che in realtà era stato preso per rimpolpare il centrocampo".