GdS – Cade il Milan, Inter prima da sola: Allegri attende la sfida con i nerazzurri

L'Inter è tornata da sola in vetta grazie alla sconfitta del Milan contro la Juventus. Della gara del Meazza, che rilancia le ambizioni bianconere, parla anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Brutta Juve? Ma no, è un tipo. Fa bene le cose che sa: difendersi, aspettare, combattere, ripartire. E, a forza di farle bene, è risalita a un punto dal Milan secondo e a 2 dall’Inter capolista. Risultato e classifica non giustificano tutto. Il primo tempo in cui ha rinunciato a giocare e non ha mai tirato in porta non è cosa da grande. La vittoria è stata spianata dall’ingenua espulsione di Thiaw al 40’. Ma averne approfittato con tanta solidità e aver concesso al Milan un solo tiro in porta restano un merito".