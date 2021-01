GdS – Cagliari, Nainggolan è carico: Di Francesco studia varie soluzioni tattiche

Radja Nainggolan si prepara alla terza avventura con la maglia del Cagliari. Il centrocampista belga, tornato in Sardegna con la formula del prestito secco fino a giugno, avrà il compito di prendere in mano la squadra di Di Francesco, che deve fare i conti con il pesante stop fino a fine stagione di Marko Rog.

L’allenatore sta già studiando il nuovo piano tattico del suo Cagliari, come rivela La Gazzetta dello Sport: “Da lunedì DiFra penserà a inserire Radja Nainggolan per il ritorno del quale ha tanto insistito. L’allenatore ha più soluzioni: Radja davanti alla difesa, con Marin o addirittura con Nandez, o Radja spostato a destra nel tridente con El Leon in mezzo al campo. In questo caso il belga agirebbe quasi da trequarti, ispirando meglio gli inserimenti di Joao Pedro che, così, si avvicinerebbe maggiormente alla porta aumentando il peso dei rossoblù in attacco“.