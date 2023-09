GdS – Come Inter e Milan sono salite in vetta: l’obiettivo va oltre il derby di oggi

Poche ore al calcio d'inizio di Inter-Milan. La posta in palio è importantissima, perché la rivalità è forte, quindi a prescindere da ogni situazione di calendario e classifica. Ma il vero obiettivo prescinde per entrambe dal risultato di oggi, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Inter e Milan si sono arrampicate lassù con tre vittorie su tre: Inzaghi senza subire neppure un gol, Pioli lanciando tre dei nuovi acquisti, sempre titolari (Reijnders addirittura per 270’ in campo). Simone ha inserito Sommer e soprattutto ha scoperto Thuram, Pioli si è fatto trascinare in cima dalla fisicità di Loftus-Cheek e dallo sprint di Pulisic.