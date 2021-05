GdS – Conte, impresa riuscita: battuta l’Inter del Triplete di Mou. I numeri…

Il confronto tra l'attuale tecnico dell'Inter e José Mourinho: battuta nei numeri la squadra del Triplete del 2010

Inter-Roma è la partita di José Mourinho . Il passato contro il futuro del portoghese. Lo 'Special One' resterà per sempre nella storia del club nerazzurro: è la storia dell'Inter. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Triplete rappresenti un confine: qualsiasi allenatore arriverà ad Appiano Gentile è destinato ad essere confrontato con Mou .

"In tutto: nelle metodologie di lavoro, nei risultati, nel rapporto con i giocatori, con la stampa, con il mondo Inter in toto. Una gioia e forse pure una condanna, per chi è venuto dopo di lui, un peso infinito da sopportare. Conte è riuscito in questa impresa. Non ha certo un Triplete da sfoggiare, Antonio. E chissà se avrà mai l’opportunità di inseguire quel sogno: oggi sembra pura utopia. Nell’attesa, si è divertito a diventare l’allenatore con la miglior media gol in campionato dai tempi della Grande Inter. E quindi, meglio anche di Mourinho. Conte in 73 partite di Serie A ha prodotto 160 gol, 2,19 a partita. José, tra il 2008 e il 2010, si è fermato a 1,91: trattasi di sorpasso in vetta, nessun altro tecnico nerazzurro dell’epoca moderna ha fatto meglio di questi due".