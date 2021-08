GdS – Da Dumfries a Thuram: Inter, è l’estate di Raiola. Kean e Weghorst…

C'è lo zampino di Mino Raiola dietro ad alcune trattative condotte dall'Inter in questa sessione di mercato: la Gazzetta fa il punto

Alessandro De Felice

C'è la firma di Mino Raiola sul mercato dell'Inter. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo aver tolto le tende da Casa Milan in seguito al passaggio di Donnarumma al PSG, il super agente italiano e di passaporto olandese sta lavorando per portare in nerazzurro Marcus Thuram dopo l'arrivo di Denzel Dumfries dal PSV, un altro 'Raiola Boy'.

Secondo Raiola è il momento giusto per il ritorno in Italia del figlio di Lilian: "Sarebbe un passaggio strategico nella crescita impetuosa dell’attaccante che, secondo il procuratore, tra qualche anno potrebbe avere i titoli per finire in un top club a cifre assai superiori".

Nei discorsi con Raiola si è parlato anche di Moise Kean, proposto dall'agente e conosciuto da Marotta ai tempi della Juventus. Un'offerta declinata. Così come quella per Wout Weghorst, attaccante olandese di quasi due metri del Wolfsburg. Anche in questo caso il no della dirigenza nerazzurro.

L'Inter e Raiola continuano a lavorare per Marcus Thuram. Un altro uomo della scuderia del procuratore pronto a sbarcare in nerazzurro.