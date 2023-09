GdS – Dal colpo Pavard si misurano le ambizioni di Zhang: ha dato l’ok perché…

Il presidente nerazzurro ha messo nel mirino lo scudetto come tutti gli altri in casa nerazzurra quest'anno

Il mercato estivo dell'Inter ha vissuto giornate intense e colpi importanti, in entrata come in uscita. Un restyling in piena regola portato avanti dai dirigenti, con un occhio ai conti e l'altro al valore di una rosa da rinforzare più possibile. Perché l'Inter vuole continuare a primeggiare e ha messo nel mirino ufficialmente lo scudetto che varrebbe la seconda stella. In quest'ottica va inquadrata, come fa la Gazzetta dello Sport di oggi, l'operazione Pavard a pochi giorni dalla fine del mercato: