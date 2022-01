GdS – Task force e tavolo allargato: Asl-Governo-Regioni, vertice con lo sport

C'è grande attesa per il vertice in programma mercoledì tra Istituzioni e Sport per trovare l'intesa sull'uniformità a livello nazionale

Alessandro De Felice

Un tavolo aperto a varie figure per allargare la discussione e provare a trovare un'intesa dopo gli interventi delle ASL in materia di positività all'interno delle squadre. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha chiesto al Ministro per le Politiche Regionali Mariastella Gelmini di estendere l’invito. Non solo Lega, Governo e Regioni: ci saranno ovviamente il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello della Federcalcio, Gabriele Gravina, quelli delle leghe calcistiche, Paolo Dal Pino, Mauro Balata e Francesco Ghirelli, ma anche il mondo del basket con il presidente federale Gianni Petrucci e quello della Lega, Umberto Gandini, e il volley, con Gianfranco Manfredi, numero uno Fipav, e i presidenti delle leghe, Massimo Righi e Mauro Fabris.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ora bisogna stabilire l'ordine del giorno e mettere d'accordo tutti. Il quotidiano parla del documento preparato un anno fa da Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico-Sportiva. Una task force Ministero della Salute-Federazione-Lega proprio per evitare che ogni Asl andasse per conto proprio.

La 'Rosea' conclude: "La speranza è di arrivare al traguardo con una soluzione realista ma efficace. In questo senso, in alcuni ambienti governativi, certi toni usati dalla Lega di A e anche alcune vicende (vedi l’impiego dei tre calciatori del Napoli «quarantenati» a Torino) avrebbero provocato più di una perplessità. Prima di tutto, questo le autorità politiche lo sottolineeranno, bisognerà partire dalla curva epidemiologica e dal suo andamento. Senza quella bussola, ogni discorso non avrebbe molto senso. Poi si dovrà individuare una cornice immediata, chiara per tutti, per provare ad attraversare la tempesta e portare in salvo i campionati".