Gds – Dybala ideale per il 3-5-2 e per Inzaghi. Quasi tutti trascurano…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza commenta il possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter. "Su Dybala si allunga a priori un’ombra di scetticismo, alimentata dai criticoni: ha 28 anni, quasi 29, e il Covid gli ha tolto brillantezza; voleva essere Messi, è rimasto Dybala; forse è un campione, di sicuro non è un fuoriclasse, e via così. Molti diffidenti sono juventini delusi, anzi traditi, e a loro risulterà insopportabile guardare Paulo in maglia interista. Altri pensano che Dybala abbia già dato il meglio di sé. Quasi tutti trascurano un dettaglio tattico. Nelle ultime annate alla Juve l’argentino ha scontato l’equivoco sul ruolo o sulle funzioni, come si dice oggi. Non gli è mai stato permesso di esprimersi fino in fondo per quello che è, una seconda punta e/o trequartista. Quasi sempre è stato costretto ad adattarsi alla squadra, quasi mai la squadra è stata modellata su di lui".