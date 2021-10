Gds – Inter, Dzeko è il classico attaccante che fa reparto da solo. Ogni tanto…

Dopo la sosta per le nazionali, sabato riparte il campionato. L'Inter si affiderò a Dzeko per battere la Lazio

Gianni Pampinella

Dopo la sosta per le nazionali, sabato riparte il campionato. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala analizza il momento delle big.

"Avanti ritornano, a pieno regime. Sono gli assi di Milan, Inter e Juve: Giroud, Dzeko e Dybala. Tutti all’attacco e tutti all’inseguimento di Osimhen, che con il suo Napoli non ha perso un colpo. Capiremo meglio quali saranno le potenzialità della capolista e chi davvero sarà in grado di lottare per lo scudetto sino alla fine. Non a caso Allegri, dopo l’avvio disastroso, ha dato a tutti appuntamento a novembre per le prime sentenze sulla Juve".

"Il Napoli affronterà in casa un Torino danneggiato oltre misura dalle cadute nei finali, ma che concede pochi tiri in porta agli avversari. Qui si misurerà l’impatto di Osimhen, che Spalletti dovrà sfruttare al massimo prima della lunga parentesi del prestito in Coppa d’Africa. Le altre stelle non stanno a guardare. Giroud si rialza: è campione del mondo in carica, ha una reputazione da difendere, anche a 35 anni non si rassegna a fare la vecchia gloria nel Milan. In zona podio, scenario diverso per l’Inter, che vanta la più forte linea offensiva, con 22 gol".

"Dzeko è capocannoniere con 6, va a braccetto con Lautaro a 5, non è reduce da infortuni. Però… Però anche lui è 35enne: per quanto inossidabile, ogni tanto ha bisogno di una pausa. Simone Inzaghi contro il Sassuolo ci ha provato, salvo ricredersi. Morale: meglio tenere Edin in campo più a lungo possibile. È il classico attaccante che fa reparto da solo, per di più senza le partenze a rilento del passato. I sudamericani, ormai è un problema, rientreranno a ridosso delle partite. Per Dzeko contro la Lazio si prevedono altri straordinari".

