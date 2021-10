GdS – Insulti razzisti a Dumfies: immagini chiare, l’autore rischia il Daspo

Proseguono le indagini per risalire all'autore del verso razzista nei confronti del calciatore Dumfries durante Lazio-Inter

Un altro episodio di razzismo si è verificato sabato, in occasione della sfida tra Lazio e Inter all'Olimpico. Questa volta il bersaglio è stato l'olandese Denzel Dumfries, preso di mira da un "tifoso" presente in Tribuna Tevere.

La Gazzetta dello Sport conferma: "Le immagini sono chiare e questo dovrebbe consentire l’identificazione dell’autore dell’insulto. Come già accaduto a Torino (nel riscaldamento di Juve-Milan, la vittima è stata il portiere rossonero Maignan) e a Firenze (per Fiorentina-Napoli, in quel caso il coro era diretto contro Osimhen, Anguissa e Koulibaly, che aveva reagito con orgogliosa durezza ai contestatori), le forze dell’ordine dovrebbero essere in grado quindi, anche in base al biglietto nominale, di risalire al colpevole. Che potrebbe ricevere quindi il Daspo".