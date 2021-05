GdS – Inter, Barak può tornare utile: qualità, gol e i rapporti col Verona…

La Gazzetta dello Sport parla del centrocampista ceco del Verona Antonin Barak e lancia l'ipotesi Inter in vista della prossima stagione

Sette gol in 31 gare. È questo il bottino straordinario in questa Serie A del centrocampista ceco del Verona Antonin Barak . Secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore degli scaligeri interessa ai top club italiani tra cui l' Inter .

"È in Italia dal 2018, ma ha soltanto 26 anni: quindi ha il bagaglio giusto per farsi apprezzare anche a livelli superiori. A un’importante fisicità unisce un mancino potente e le sue incursioni in area avversaria spesso risultano determinanti. Potrebbe tornare utile all’Inter neo-scudettata: un’alternativa di peso per Conte. I rapporti tra i nerazzurri e il club di Setti sono eccellenti: per esempio i gialloblù potrebbero riscattare Salcedo, ora in prestito nella rosa di Juric. I lavori sono appena all’inizio, ma meritano attenzione".