GdS – Inter, Barella ricorda Neeskens. I corner di Calhanoglu? Un apriscatola

Il focus del quotidiano sui due calciatori dell'Inter, Barella e Calhanoglu, dopo il successo per 4-0 sul Cagliari

"L’Inter ha dominato in lungo e in largo, ma per un tempo non ha raccolto in proporzione alla semina. I calci d’angolo battuti da Calhanoglu sono ormai un apriscatole, “Calha” li batte con precisione, con i giri giusti, e le traiettorie sono sempre bilanciate bene, né troppo tese né troppo arcuate".