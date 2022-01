GdS – Inter, calma a sinistra: due obiettivi nel mirino, ecco il piano del club

Il club nerazzurro vuole rinforzare la fascia sinistra con un nuovo colpo in entrata: i nomi caldi e la strategia

Alessandro De Felice

Se il profilo di Caicedo rappresenta una soluzione per risolvere l'emergenza in attacco, l'acquisto per rinforzare la fascia sinistra rimane un prorità per l'Inter.

Il club nerazzurro vuole programmare il futuro e se da una parte verrà offerto a febbraio il rinnovo a Ivan Perisic dall'altra l'obiettivo è arrivare a un titolare, di piede sinistro, su cui ragionare a lungo termine.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome caldo resta uno: "Kostic è il più gettonato, ma la piccola apertura che sembrava essere arrivata dall’Eintracht sul prestito non ha avuto seguito. Il club tedesco continua a trattare solo sulla cessione a titolo definitivo e non sono queste le condizioni su cui vuole e può ragionare l’Inter".

E sempre in casa Gladbach c'è un altro osservato speciale: "Il nome di Bensebaini ha trovato riscontro, ma anche qui c’è la chiusura al prestito del Borussia Moenchengladbach".

L'Inter non ha fretta, con la dirigenza che ha già stabilito la strategia per rinforzare la fascia sinistra:

"È un affare che il club nerazzurro non vuole sbagliare. Ecco perché, se non capiterà l’occasione giusta, l’acquisto sarà rimandato all’estate. avendo comunque Inzaghi in organico calciatori in grado di coprire la fascia sinistra (l’ha fatto lo stesso Darmian, in Coppa Italia)".