GdS – Inter, la ‘sliding door’ nel successo sulla Fiorentina: quel minuto 52…

Il momento chiave che ha portato alla vittoria dell'Inter sul campo della Fiorentina, con la rimonta completata nella ripresa

Una vittoria importante che conferma le ambizioni di alta classifica della squadra di Simone Inzaghi. Un successo arrivato in rimonta contro una Fiorentina che è riuscita a tenere testa per larghi tratti del match alla formazione nerazzurra. L'Inter offre un'altra dimostrazione di forza e supera i Viola col risultato di 2-1 e vola momentaneamente in testa alla classifica, in attesa delle sfide di oggi e domani del quinto turno di Serie A.