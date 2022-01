GdS – Inter cooperativa del gol, ma Inzaghi chiama l’attacco: la missione ora è…

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport sui numeri in fase realizzativa dei nerazzurri e l'attacco che deve ritrovarsi

Una cooperativa del gol in cerca di quelli di chi lo fa per mestiere. Se da una parte Inzaghi si gode una rosa che è riuscita a mandare in rete 20 calciatori, dall'altra l'allenatore dell'Inter attende il ritorno al gol degli attaccante, il cui rendimento è in flessione nell'ultimo periodo.