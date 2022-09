GdS – Inter, doppio sold out con Roma e Barcellona ma la Nord contesterà Zhang

I prossimi impegni saranno fondamentali per l'Inter. Non c'è più margine d'errore se la squadra di Inzaghi vorrà risalire la china, per questo servirà ancora di più la vicinanza dei tifosi. Che non mancherà, anche stavolta, ma il tifo organizzato ha fatto capire che esiste un limite da non oltrepassare per i calciatori e intanto nel mirino ha già messo Steven Zhang.