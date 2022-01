GdS / Inter esempio di solidità e volontà e ‘pazza Juve’: Supercoppa tra anime diverse

L'analisi del quotidiano alla vigilia della Supercoppa Italiana con un commento su quanto espresso da Inter e Juve quest'anno

"Un tempo la vecchia Juve, geometrica e cartesiana, guardava con sospetto all’indole naïf dell’Inter, a quella creatività che troppo spesso sfociava in pazzia. L’ultima di campionato, però, ha regalato la più strana delle metamorfosi: è nata una “pazza Juve”, una squadra folle e irregolare capace di prendere tre reti senza un perché e di farne altrettante in sette minuti. Tutto il contrario di tutto. La squadra di Allegri avrebbe pure fatto una cosa da Inter, ma nel mentre i nerazzurri sono cambiati per davvero: non c’è più traccia della loro antica follia. Anzi, la vittoria con la Lazio è stata un esempio di solidità e volontà: la squadra è rimasta lucida nonostante un gol regalato ai rivali. Insomma, qui è stata l’Inter a fare una cosa da Juve. Curioso, però, che alla vigilia del rendez vous in Supercoppa, le due arcirivali abbiano deciso di mischiare le loro anime".