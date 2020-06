GdS – Inter, fattore San Siro determinante per lo scudetto. Niente tifosi? Ecco l’ultima idea

L’Inter torna a sentire l’atmosfera di di San Siro. A 112 giorni dall’ultima volta, la squadra nerazzurra scenderà in campo alle 18:30 sul prato del ‘Meazza’ per le prove generali in vista della ripresa della Serie A. Conte può contare sul gruppo al completo, ad eccezione di Vecino.

Vincendo contro la Samp, la formazione nerazzurra ridurrebbe il divario da Juve e Lazio rispettivamente a 6 e 5 punti. Contro i blucerchiati, l’Inter vuole smaltire la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia e tornare a lottare per il titolo. E proprio il fattore San Siro sarà determinante nella corsa allo scudetto: i nerazzurri giocheranno nello stadio di casa 4 delle prime 5 partite del nuovo inizio (dopo la Samp, le avversarie saranno Sassuolo in casa, Parma in trasferta, Brescia e Bologna in casa).

“L’allenamento di oggi pomeriggio servirà a riprendere le misure al Meazza, a sentire il profumo dell’erba di casa, a ritrovare i punti di riferimento fuori dal campo. Che saranno molto simili anche in questo pazzo finale di stagione, visto che nelle tribune non ci potrà essere il muro nerazzurro che ha sempre accompagnato la squadra di Conte” scrive La Gazzettadello Sport. L’Inter, che ha avuto una media di 65.800 spettatori a partita, intanto studia il piano per far valere il fattore campo: “l’idea sarebbe quella di proiettare sulle tribune del Meazza delle grafiche tramite led addizionali e poi immagini virtuali – grazie all’aiuto dei broadcast televisivi – che simulino la presenza dei tifosi”.