Gds – Inter, per Napoli c’è un forfait. La difesa è fatta. Sensi o Eriksen? Ora è avanti…

Non sarà un prepartita come tutti gli altri: l’Inter ha deciso di non optare per il ritiro a Napoli e partirà direttamente domattina per andare al San Paolo. La Gazzetta dello Sport racconta che i calciatori disporranno di una serata libera, per poi dare le ultime sulla probabile in vista di domani: “Alla trasferta non dovrebbe partecipare Vecino, in dubbio anche Godin che pure ieri si è allenato regolarmente in gruppo. In difesa i titolari saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni: D’Ambrosio non è al meglio. A centrocampo Eriksen è in vantaggio su Sensi per una maglia da titolare”.