GdS – Inter forte e sa di esserlo: nessuno nello spogliatoio ha paura di…

La scorsa stagione ha lasciato soltanto strascichi positivi in casa Inter. In particolare sulle convinzioni dei nerazzurri, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "È ormai acclarato che l’Inter dalla Champions della scorsa stagione ha acquisito una forza mentale per certi versa stupefacente. L’idea di essere arrivati in finale, ma ancora di più di averla giocata in quel modo contro il Manchester City, ha regalato convinzione alla squadra.