GdS – Inter, Gosens punta il Liverpool: il tedesco può tornare per la Champions

Il piano del nuovo acquisto dei nerazzurri, fuori per infortunio da settembre e pronto a rientrare nel mese di febbraio

Alessandro De Felice

Obiettivo rientro. Robin Gosens non vede l'ora di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. L'esterno tedesco è ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, rimediato a fine settembre in Champions League contro lo Young Boys.

L'ex Atalanta dovrà completare il percorso di guarigione, per poi iniziare un lavoro di riatletizzazione in campo studiato ad hoc insieme allo staff tecnico nerazzurro.

"Bisogna ritrovare la miglior condizione fisica senza rischi, per essere protagonista nella volata finale della corsa scudetto" scrive La Gazzetta dello Sport. Poi Gosens potrà allenarsi con il resto del gruppo agli ordini di Inzaghi.

Nessun dubbio per il tecnico sulla collocazione in campo, con il tedesco che da anni lavora in un sistema a tre, da esterno tutta fascia.

Gosens punta al rientro in occasione della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Inzaghi spera di averlo a disposizione per il doppio confronto con i 'Reds', un appuntamento che l'esterno tedesco non vuole proprio perdersi.