GdS – Inter, Gosens verso la prima convocazione: esordio contro il Milan?

Il piano di Simone Inzaghi per l'esordio dell'esterno tedesco, arrivato nel mercato di gennaio dall'Atalanta

"Il debutto sembra davvero vicino, anche se difficilmente avverrà già venerdì sera nell’anticipo contro il Genoa. Inutile rischiare, meglio risparmiare energie e progressioni per marzo, mese molto spesso determinante per la volata scudetto. Ma Robin comunque farà parte della trasferta in Liguria: la convocazione, infatti, sembra scontata, ma va letta più come premio al giocatore e alla sua voglia di giocare che all’effettiva possibilità di scendere in campo. Per quello, l’obiettivo è spostato sul derby di martedì prossimo, dove Inzaghi potrebbe lanciarlo a gara in corsa, tenendolo vincolato a un minutaggio contenuto".