GdS – Inter, il campo finora ha promosso Inzaghi. I numeri non mentono

Il focus della Gazzetta dello Sport sul precampionato nerazzurro terminato con la vittoria sulla Dinamo

L'Inter ha chiuso sabato scorso il suo precampionato. La squadra di Simone Inzaghi, grazie la vittoria sulla Dinamo Kiev, ha dimostrato di essere pronta per l'inizio della stagione.

Spiega la Gazzetta dello Sport: "A meno di una settimana dal debutto in campionato, il bilancio di Simone Inzaghi appare più che positivo. Al netto delle difficoltà finanziarie della proprietà che hanno generato un doloroso ridimensionamento a livello di organico con la rinuncia a due simboli dello scudetto conquistato a maggio - Hakimi e Lukaku - il campo ha finora promosso a pieni voti il lavoro del nuovo tecnico chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da Antonio Conte. Nonostante il livello modesto degli avversari affrontati in precampionato, i numeri non mentono. Sei vittorie su sei, con la bellezza di 25 reti all’attivo e appena due al passivo, peraltro subite nella primissima uscita con il Lugano dopo una settimana scarsa di lavoro sulle gambe".