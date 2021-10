GdS – Inter, Inzaghi a Empoli chiamato a invertire una tendenza preoccupante

Il focus del quotidiano sul momento della squadra nerazzurra dopo il pareggio con la Juventus

L'Inter non sta attraversando il momento migliore dall'inizio di stagione. Simone Inzaghi lo sa e spera di invertire la rotta già stasera contro l'Empoli. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Sarà chiamato a sfidare l’Empoli e a invertire una tendenza preoccupante. Nelle ultime 4 l’Inter ha fatto appena 5 punti, uno soltanto se ci si sofferma agli ultimi due scontri diretti contro Lazio e Juve. E questo rallentamento in campionato è stato accompagnato pure da un piccolo momento di stanca di Lautaro: perfino a un Toro è concesso tirare il fiato. L’argentino non segna da tre partite Champions compresa e, dopo il ritorno in fretta e furia dall’Argentina, non ha dato la migliore versione di sé".