GdS – Inter, Inzaghi attende Sanchez e Lautaro: i due si giocano una maglia per il derby

Dubbio in attacco per l'allenatore dell'Inter tra i due sudamericani, attesi per domani mattina ad Appiano Gentile

Alessandro De Felice

Inzaghi aspetta Lautaro e Sanchez per l'allenamento di domani mattina. L'allenatore dell'Inter attende i due attaccanti, in gol con le rispettive nazionali nella notte, per preparare con la rosa al completo almeno per due sedute in campo il derby contro il Milan, in programma sabato pomeriggio a San Siro.

La Gazzetta dello Sport rivela ulteriori dettagli, con un ballottaggio proprio tra il cileno e il 'Toro' in vista della stracittadina:

"Sanchez e Lautaro – in ballottaggio per una maglia accanto a Dzeko – si imbarcheranno stamattina su un volo charter proprio per arrivare domani mattina a Milano e raggiungere direttamente Appiano. Vedremo quanto riposati, di sicuro saranno molto motivati".