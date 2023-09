GdS – Inter, Inzaghi punta alla ‘mission’ aziendale: per questo servono due cose

L'obiettivo stagionale dell'Inter sembra piuttosto chiaro. Lo hanno ribadito tutti, a turno, da Inzaghi a Marotta, passando per i calciatori nelle singole interviste. I nerazzurri sono convinti di avere le armi a disposizione per puntare decisi verso la seconda stella. Per questo bisogna anche imparare dagli errori del passato, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il focus: "Stavolta, al terzo tentativo, il tecnico nerazzurro è chiamato a mantenere la vetta fino alla fine, come da “mission” aziendale. Per riuscirci – ha ribadito Simone – è necessario imparare a gestire meglio le partite e a dosare le energie.