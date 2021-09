GdS – Inter, Inzaghi fine stratega: in mente una mossa per il Real Madrid

Il tecnico nerazzurro ha nel mirino l'esordio stagionale in Champions oltre alla prossima di campionato

Il campionato riprenderà il prossimo weekend, ma Simone Inzaghi ha già nel mirino tutti gli impegni della sua Inter. Impossibile non pensare anche all'esordio stagionale in Champions League con il Real Madrid, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Ci sarà da soffrire e poi accelerare per far male, ecco perché col Madrid è lecito aspettarsi la prima del tandem argentino Correa-Lautaro, protagonista pochi giorni fa con la Seleccion e stasera in campo contro il Brasile. I due sembrano perfettamente complementari e in grado di spaventare la difesa di Ancelotti, ancora tutta da rodare. Con Dzeko jolly da giocare a gara in corsa. Inzaghi ha più volte dimostrato di essere fine stratega: con tutte queste soluzioni sarà più semplice smontare e rimontare, puntando sempre al massimo".