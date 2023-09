GdS – Inter, Lautaro-Thuram sempre in contatto: il Toro svela segreti per…

I due attaccanti stanno affinando la loro intesa dentro e fuori dal campo per marciare sempre più in simbiosi

L'inizio di stagione è stato sicuramente entusiasmante. Per centrare però gli obiettivi che si è prefissata l'Inter, Lautaro Martinez e Marcus Thuram dovranno affinare ulteriormente la loro intesa. E ci stanno già lavorando verso il derby, come spiega la Gazzetta dello Sport: "I due sono in contatto costante, in questi giorni con le rispettive selezioni. L’argomento è la partita di sabato con il Milan, ovviamente. I due scherzano, si informano delle rispettive condizioni fisiche, si incoraggiano e si aspettano.