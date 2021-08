GdS – Inter, Pinamonti verso l’addio: il sì a un passo. Il rinnovo di De Vrij…

L'Inter lavora anche in uscita con la cessione di Pinamonti sempre più vicina. E presto si parlerà del rinnovo di De Vrij

Oltre ai colpi in entrata, con Denzel Dumfries già ad Appiano Gentile e la trattativa per Marcus Thuram che può decollare da un momento all'altro, la dirigenza dell' Inter sta parlando con Mino Raiola dei calciatori in rosa assistiti dal super procuratore italiano e di passaporto olandese.

Tra questi c'è Andrea Pinamonti, pronto a lasciare l'Inter e Milano per iniziare una nuova avventura, come spiega La Gazzetta dello Sport: "È fuori dal progetto tecnico nerazzurro e per questo da settimane si cerca una sistemazione in prestito. L’alto stipendio (2 milioni netti) che l’azzurrino ha ottenuto anche grazie al suo procuratore non ha agevolato le operazioni, ma l’Empoli è ormai vicina ad ottenere il suo sì beffando Samp e Udinese. L’Inter contribuirà a metà dell’ingaggio".