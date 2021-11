GdS – Calhanoglu uomo in più, Inter più autorevole che bella: non commette l’errore…

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport il giorno dopo il successo dell'Inter sul Venezia nell'anticipo della 14° giornata di campionato

"L'Inter non commette l’errore di sottovalutare il piccolo ma bel Venezia come hanno fatto un paio di squadre di nome come Fiorentina e Roma. Prende in mano la partita, non la molla e almeno per una notte si gode il meno uno da Milan e Napoli. Non domina, ma da subito mette le cose in chiaro. Calhanoglu, l’uomo in più dell’Inter recente, risolve la pratica del gol. E questa è un’ottima notizia per Inzaghi. Dal derby in poi, il turco è un giocatore ritrovato. Poi, dopo il vantaggio l’Inter controlla senza affanni a parte il solito finale dove Inzaghi tira i remi in barca, ma non rischia quasi nulla. Il Venezia sconfitto esce a testa alta, resta perlomeno in partita fin all’ultimo respiro quando Haps causa il rigore per un mani che Lautaro stavolta trasforma. E’ mancato in fase offensiva. Troppo leggeri i suoi uomini là davanti, di fronte ai colossi in nero e azzurro. Forse il 2-0, per la buona reazione della banda Zanetti dopo lo svantaggio, è un po’ esagerato ma che importa: sempre di 3 punti si tratta".