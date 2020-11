GdS – Inter, ieri granata del Torino in versione ‘blancos’: col Real si può solo vincere

Vittoria sofferta per l’Inter contro il Torino. I nerazzurri hanno acciuffato i tre punti grazie alla rimonta dell’ultima mezz’ora di gioco. Ora subito sotto con il Real Madrid, come spiega la Gazzetta dello Sport. Questo il focus dei colleghi: “L’Inter mercoledì dovrà affrontare il Real Madrid e batterlo, altrimenti il cammino di Champions si interromperà anche quest’anno ai gironi. Ieri a San Siro si sono presentati altri blancos a dominare: con la divisa chiara da trasferta, il Torino si è tolto di dosso tutti gli alibi che avrebbe potuto sventolare senza passare a Milano per piangina: non butta via una palla, altrimenti mister Giampaolo si arrabbia, sorprende gli avversari, non li aspetta e basta”.