GdS – Inter, torna Barella: regia e polmoni, dal rimpianto Liverpool al posto di Brozovic

Il centrocampista nerazzurro ritorna dopo la squalifica contro il Liverpool e agirà in regia al posto di Brozovic

Cancellare il Liverpool e riprendersi il suo posto da titolare, ma questa volta nel ruolo di Brozovic. L'Inter ritrova Nicolò Barella dopo la prima delle due giornate di squalifica da scontare in Champions League. L'ex Cagliari prenderà il posto in regia di Marcelo Brozovic, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.