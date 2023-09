GdS – Italia, Barella insostituibile come nell’Inter: Spalletti gli ha chiesto…

Leader non solo nell'Inter. Nicolò Barella è ormai da tempo punto fermo anche della nazionale, ronto a consolidare la sua posizione anche con il nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti. Il centrocampista nerazzurro sta vivendo stagioni particolarmente positive, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Nel cuore dell’Italia, come sempre, c’è Nicolò Barella: l’unico italiano candidato al Pallone d’oro. In questo caso non si può dire come sempre, però è la seconda volta in tre anni che gli succede di ritrovarsi fra quei trenta. Lui lo chiama orgoglio, da condividere con tutta l’Inter «che ringrazio». Ed essere a Coverciano lo chiama ancora «un grandissimo onore».