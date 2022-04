GdS / Juve, Allegri lavora sulla squadra anti Inter: ipotesi tridente, Chiellini…

Le possibile scelte dell'allenatore della Juventus in vita della sfida dell'Allianz Stadium contro l'Inter di Inzaghi

Alla vigilia della sfida contro l' Inter , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto tutti i dubbi sulla formazione che manderà in campo domani sera alle 20:45 all'Allianz Stadium. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'unico reparto definito è la difesa con Matthijs de Ligt , al centro, insieme Giorgio Chiellini , mentre i terzini saranno Danilo e De Sciglio, a meno di grosse sorprese. Szczesny confermatissimo tra i pali.

Tra centrocampo e attacco è quasi tutto in ballo: tanto dipenderà dal modulo, con il tecnico livornese che valuta la possibilità di schierare il tridente Dybala-Vlahovic-Morata. Il serbo ex Fiorentina è l'unico certo di un posto, mentre gli altri due si giocano una maglia in caso di 4-4-2, con Cuadrado esterno destro e Rabiot a sinistra.